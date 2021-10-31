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- Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler
Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler
Karagümrük Mahallesi’nde, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Öndeki otomobilden inen 2 yolcu, arkadaki otomobilin sürücüsünü tekme tokat darbetti.
- DHA
- 31.10.2021 - 12:23
İstanbul’un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde, 30 Ekim günü akşam saatlerinde, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobildeki yolculardan biri, arkadaki aracın üzerine yürümeye başladı.
Otomobildeki diğer yolcunun da kavgaya dahil olmasıyla ortalık karıştı.
2 yolcu, tartıştıkları sürücüyü tekme tokat darbetti.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler VİDEO