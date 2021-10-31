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    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler

    Karagümrük Mahallesi’nde, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Öndeki otomobilden inen 2 yolcu, arkadaki otomobilin sürücüsünü tekme tokat darbetti.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 12:23
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    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler

    İstanbul’un Fatih ilçesi Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde, 30 Ekim günü akşam saatlerinde, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobildeki yolculardan biri, arkadaki aracın üzerine yürümeye başladı.

    Otomobildeki diğer yolcunun da kavgaya dahil olmasıyla ortalık karıştı.

    2 yolcu, tartıştıkları sürücüyü tekme tokat darbetti.

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler #1

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler VİDEO

    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler #2

    Fatih’te, yol verme kavgasında sürücüyü tekme tokat darbettiler #3

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