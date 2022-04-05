İki simitçi bölge kavgasına tutuştu, yumruklar havada uçuştu. Simitçilerden biri, diğerini art arda kafasına vurarak darbetti.

İstanbul’un Fatih ilçesi Tahtakale semtindeki handa geçen hafta, sabah saatlerinde bir simitçi, başka bir simitçinin kendi bölgesine gelerek simit sattığını gördü.

Kendi tablasını bırakan simitçi, bölgesine giren diğer simitçiyi art arda kafasına vurarak darbetti.

Simitleri yere dökülen satıcı ise kendini korumaya çalıştı.

ESNAF ARAYA GİRDİ

Araya esnafın girmesiyle simitçiler kavgaya son verdi ve bölgeden uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fatih’teki simitçilerin yer kavgası VİDEO



“SİMİTÇİLER, BÖLGE KAVGASINA TUTUŞTU”

Esnaflardan Ali İmrakçı, “Biri aşağıdan diğeri de yukarıdan geliyordu. Herkes rızkını, ekmeğini yer dediler birbirlerine. O anda ağız dalaşı oldu, birbirlerine girdiler. Buraya sürekli gelen simitçiler, bölge kavgasına tutuştular. Esnaf sonra ayırdı.” diye konuştu.