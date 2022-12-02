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    FETÖ'den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı

    Başkent'te Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.12.2022 - 12:42
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    FETÖ'den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ağlarına düşürdükleri Türk ve yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir şebeke tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla aralarında örgütün elebaşı Yaşar D.’nin de bulunduğu 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

    Operasyonda 2’si yabancı uyruklu toplam 13 kadın kurtarılırken, yabancı uyruklu kadınların Moldova ve Kırgızistan uyruklu oldukları aktarıldı.

    Çetenin elebaşı Yaşar D.’nin ise eski bir astsubay olduğu ve FETÖ soruşturmalarında görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

    Kadınları uyuşturucuya alıştırdılar

    Zanlıların; ekonomik, ailevi sıkıntıları olan ve uyuşturucu madde bağımlısı kadınlara fuhuş yaptırdıkları, kendilerine direnen kadınları ise uyuşturucu vermemekle, başka yerde çalıştırmamakla, pasaportunu vermemekle ve dışarıya atmakla tehdit ederek baskıladıkları öğrenildi.

    Şüphelilerin, bazı kadınları da uyuşturucuya alıştırarak bağımlı hale getirdikleri ortaya çıktı.

    Şebekenin internetten ilan verdiği, 22-35 yaş arası kadınlara fuhuş yaptırdığı, ilan yoluyla kendilerine ulaşan kişilere yer temin ettiği, söz konusu yerlerin ise ev, otel ve AVM otoparkı gibi yerler olduğu belirtildi. Örgütün elebaşı Yaşar D.’nin, 2016 ve 2019 yıllarında iki kez meslekten uzaklaştırıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.

    FETÖ'den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı ViDEO

    Yayınladıkları ilanla haksız kazanç sağladılar

    Yapılan çalışmalarda, Etimesgut ve Sincan’da daha önce fuhuş ile haksız kazanç sağlayan ve birbirleriyle çıkar çatışması halinde olan iki farklı şebekenin olduğu ifade edildi.

    İHA'nın aktardığına göre söz konusu iki suç çetesinden Yaşar D.’nin elebaşı olduğu çetenin, diğer çeteyi sindirdiği ve bu alanda tekelleştiği ortaya çıktı.

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #1

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #2

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #3

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #4

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #5

    FETÖ den ihraç edilen astsubay fuhuş çetesinin elebaşı çıktı #6


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