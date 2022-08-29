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    Fırtına Deresi’nde İranlı turist boğuldu

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırıtna Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
    • 29.08.2022 - 03:45
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    Fırtına Deresi’nde İranlı turist boğuldu

    İlçeye bağlı Behice Köyü yakınlarında akşam saatlerinde serinlemek için dereye giren İranlı turist  Mohammed Ali Abdolamir (32), akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

    Cansız bedeni, kayalıklara takılmış halde bulundu

    Çevredeki vatandaşların müdahalelerine rağmen akıntıda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre uzaklıkta kayalara takılmış vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İranlı turstin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Fırtına Deresi’nde İranlı turist boğuldu #1

    DHA'nın aberine göre; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri turistin cesedini sedyeye alarak 100 metrelik yamaçtan ambulansa taşıdı. Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.

     

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