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    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu

    Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınının ilerleyişi yavaşladı. Yaklaşık 1.300 hektarlık alan harap oldu.
    • 14.08.2022 - 15:37
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    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu

    Fransa’nın güneyi alevlere teslim oldu...

    Bordeaux kentinin güneyinde çıkan orman yangınlarının ilerleyişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yavaşladı.

    DHA’nın haberine göre; Fransa Sivil Savunması, “İtfaiyeciler, kurtarıcılar ve Fransız ekiplerinin yanı sıra, Gironde ve Morbihan'daki yangınla mücadeleye Avrupalı itfaiyeciler de katılıyor.” denildi.

    10 bin kişi tahliye edildi

    Gironde bölgesindeki orman yangınlarında 1. 300 hektarlık alanın harap olduğu, 10 bin kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.

    Öte yandan yangına müdahalede Yunanistan, İtalya ve İsveç’ten gelen yangın söndürme uçaklarının da kullanıldığı; sahada ise Romanya ve Almanya’dan gelen itfaiyecilerin destek olduğu aktarıldı.

    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu VİDEO

    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu #1

    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu #2

    Fransa’nın güneyinde 1.300 hektarlık alan kül oldu #3


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