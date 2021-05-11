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- FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza
- DHA
- 11.05.2021 - 11:11
- Güncelleme : 11.05.2021 - 11:51
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde pazar gecesi yaşanan olayda,22 yaşındaki Ebubekir Sözcü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yalpalayan motosiklet, köprü üzerinde metrelerce sürüklenirken, Sözcü köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Sözcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı.
FSM'de 22 yaşındaki motosikletlinin öldüğü kaza ViDEO
Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.