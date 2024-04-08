İHA
Sabah saatlerinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT durağına yanaşan 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsü, gaz pedalının takılı kalması sonucu durakta bekleyen diğer İETT otobüslerine çarptı.
5 otobüste hasar meydana geldi
Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı. 5 otobüste hasar meydana gelirken araçların boş olduğu, facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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