Gaziantep OSB’de atık su depolarında taşkın

Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisinde setlerin taşmasıyla Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda atık su birikintileri yaşandı.

Gaziantep OSB’nin atık su arıtma tesislerinin pampa alanlarında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı yaşandı. Atık sular otoyol üzerinde yüzlerce metre alanı kaplarken otoban trafiğe durduruldu.

Tırlar atık suyun içinde kaldı

DHA'Nın haberine göre; taşan atık suların belirli mevkilerde birikmesiyle metrelerce yükseklikte atık birikintileri oluştu. Atık su akıntıları sebebiyle otoyolda bazı kazalar yaşanırken can kaybının olmadığı öğrenildi. Çift yönlü trafiğe kapatılan otobanın bazı noktalarında ise atık su birikintilerinin tırların yüksekliğinin yarısına ulaştığı görüldü.

Atık suların temizlenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, OSB itfaiye ekipleri, AFAD çalışma başlattı. İş makineleri ile otobanda çift yönlü olarak temizleme çalışması yürütüldü. Atık su birikintileri dolayısıyla trafik akışı dururken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri tıkanan trafiği açmak için alternatif güzergâhlar belirleyerek ulaşımı sağlamaya çalıştı.

Vali Davut Gül: "Kimyasal risk yok"

Gaziantep Valisi Davut Gül, atık suyun taşkın yaptığı alana gelerek incelemelerde bulundu. Vali Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi. Vali Gül, atık su birikintisi sonucu yolda çok fazla çamur oluştuğunu ve atık suyun kimyasal risk taşımadığını söyledi.

Sızıntının sebebinin araştırıldığını ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Gül, "Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak" dedi.

Isıya duyarlı dronlarla atık su kontrolü

Öte yandan bölgedeki çalışmalar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otoyoldaki atık su birikintilerini altında kalan insan olma riskine karşı ısıya duyarlı dronlar ile kontrollerini sürdürüyor.