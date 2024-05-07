Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomiye dair mesaj vererek, yıllık enflasyonun yaz aylarından itibaren düşüşe geçmesinin hedeflendiğini bildirdi.

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Türkiye'nin ekonomi yönetimi, ortaya koyduğu Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda çalışmalara devam ederken üzerinde durulan en önemli konu olarak "fiyat istikrarının sağlanması" ve "enflasyonun gerilemesi" maddeleri öne çıkıyor.

Programın hedeflerine göre ise 2024'ün ortasında enflasyonun düşüşe geçmesi ve 2026'da ise tek haneye indirilmesi politikası yürütülüyor.

"Amacımız 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu aşamada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ekonomide hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ve programımızı uyum içinde, kararlılıkla yürütüyoruz. Bizim amacımız, geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek ya da popülizme meyletmek değil 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bundan geriye dönüş olmayacaktır.

"Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecek"

Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu, ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda hâlâ yüksek seyrettiğinin farkındayız. Yıllık enflasyon yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir.

"Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"