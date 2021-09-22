Silah kaçakçılarına yönelik 34 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucu çok sayıda silah ele geçirildi.

Gaziantep Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ‘İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak, Toplu Silah Ticareti Yapmak’ suçları kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan şahısların ifadeleri ile operasyonun kapsamı genişletildi.

ŞAFAK BASKINI YAPILDI

Gaziantep ve Kilis’te, şüpheli olduğu belirlenen 34 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

Bir evin yatak odasında yapılan aramalarda, ekiplerin el attığı her yerden adeta silah ve mermi fışkırdı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, 32 adet namlusu açılmaya hazır hale getirilmiş kurusıkı tabanca, 31 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 954 adet tabanca fişeği, 184 adet av tüfeği kartuşu, 75 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 153 adet şarjör ele geçirildi. İki kentte düzenlenen operasyon sonucu, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep ve Kilis’te, silah kaçakçılarına operasyon VİDEO

