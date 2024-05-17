Gaziantep'te 16 yıldır kayıp kişi, cinayet kurbanı 16 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan Erdal Öztürk’ün dini nikahlı eşi S.Y.’nin ailesi tarafından darbedilip lastik içinde yakılarak 6 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı.

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DHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi'nde yaşayan Erdal Öztürk, 2008 yılında kayboldu. Ailesi ve yakınları, kendisine ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Aradan yıllar geçmesine rağmen Öztürk'ten haber alınamadı.

Geçen yılın sonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın çözülmesi için yeniden bir çalışma başlattı.

Cinayet şüphesi üzerinde duruldu

Ekipler, 16 yıllık süreçte Öztürk'ün bulunamamış olmasının cinayete kurban gitmiş olma ihtimalini güçlendirdiği üzerinde durmaya başladı.

Ailesi ve yakınlarını mercek altına alan ekiplerin incelemesinde Erdal Öztürk'ün dini nikahlı eşi S.Y.'nin olaydan kısa süre sonra başka birisiyle evlendirildiğini saptadı.

Ekipler ayrıca incelemesinde Erdal Öztürk'ün kaybolmasından kısa süre önce kent merkezinden kırsal mahalleye taşındığını da belirledi.

Dini nikahlı eşinin ailesi takibe alındı

Cinayet ihtimali üzerinde duran ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada Öztürk'ün dini nikahlı eşinin ailesi tarafından öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler, Öztürk'ün eski kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Yılgın, Orhan Yılgın ve bacanağı olan Resul Yılgın'ı takibe aldı.

4 kişi gözaltına alındı: Cinayeti itiraf ettiler

Ekipler, araştırmasının ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulamasında Erdal Öztürk'ü aile içi bin nedenden çıkan tartışmanın ardından arazide dövüp, ardından yakıp yerin 6 metre altına gömdüklerini itiraf etti.

Şüphelilerin bu itirafının ardından Karahöyük Mahallesi'nde gösterilen yerde yaptığı kazı çalışmasında yerin 6 metre derinliğinde yakılmış olan Erdal Öztürk'ün kemik parçalarına ve lastik parçalarına ulaştı.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)