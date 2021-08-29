Gaziantep’te 22 yaşındaki genç kızdan haber yok

Evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Genç kızın ‘borcum var, sıkıştırıyorlar’ diyerek para istemesinin hemen ardından kaybolduğu belirtildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'ndeki evinden ‘hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, bir daha geri dönmedi.

Hülya’nın ailesi ise en son, PUBG Mobil olarak bilinen oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.

3 GÜNDÜR ORTALARDA YOK

Kayıp kızını 3 gündür her yerde arayan baba Ali Sarılsu, olay gününü anlattı.

Baba Sarıslu, “O sabah gördüğümde ‘nereye gidiyorsun kızım’ dedim, O da dedi ‘hastaneye gidiyorum.’ Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim o da ulaşamadı, tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum.” dedi.

“KARDEŞİMİN TEHDİT EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Hülya’nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini, geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti.

Abla Sarılsu, “Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir ‘merak etmeyin’ der ama evden ‘ben hastaneye gidiyorum’ diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi bizi daha tedirginleştiriyor.” ifade etti.

GÖZÜ YAŞLI ANNE BEKLİYOR

Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti.

Anne Zeynep Sarılsu ise, kızı Hülya’nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor.

Kızına ‘ne olursa olsun evine dön’ diyerek çağrıda bulunan anne, şimdi polislerden gelecek güzel haberi bekliyor.