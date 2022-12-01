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Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

Akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.