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    Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

    Akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
    • 01.12.2022 - 09:23
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    Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı

    Gaziantep’teki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde karşılaşan ve aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, bir anda tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

    5 kişi, silahla yaralandı

    Kavga esnasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle 5 kişi yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Gaziantep te akrabaların borç kavgası: 2 si ağır 5 yaralı #1

    İkisinin durumu ağır

    Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

    Gaziantep te akrabaların borç kavgası: 2 si ağır 5 yaralı #2

    Gaziantep te akrabaların borç kavgası: 2 si ağır 5 yaralı #3


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