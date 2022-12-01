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- Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı
Gaziantep'te akrabaların borç kavgası: 2'si ağır 5 yaralı
Akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
- 01.12.2022 - 09:23
Gaziantep’teki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde karşılaşan ve aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile, bir anda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.
5 kişi, silahla yaralandı
Kavga esnasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İkisinin durumu ağır
Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.