Şahinbey ilçesinde şüpheli bir şekilde balkonundan düşen ve diş doktoru olduğu öğrenilen Yahya Almohamad A., yaşamını yitirdi. Yahya Almohamad A.’nın düşme anları, kameraya yansıdı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi 72. Cadde üzerindeki bir apartmanda, 8 Ekim Cuma günü öğle saatlerinde, hasta olan annesiyle beraber yaşayan ve diş doktoru olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Yahya Almohamad A., birinci kattaki balkonundan düşüp beton zemine çakıldı.

Doktorun düşme anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR VE POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Şüpheli bir şekilde düşüp ağır yaralanan ve kalbi duran diş doktoruna ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar ile polis ekipleri yaptı.

Düştükten sonra kalbi duran Yahya Almohamad A.’ya, bir vatandaş tarafından dakikalarca kalp masajı yapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kalp masajına devam etti.

Kalp atışlarının yeniden başlaması ile Yahya Almohamad A., Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE KALBİ DURDU

Yahya Almohamad A.’nın kalbi, kaldırıldığı hastanede bir kez daha durunca hayatını kaybetti.

Diş doktoru Yahya Almohamad A.’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep’te balkondan düşen doktor, yaşamını yitirdi VİDEO

