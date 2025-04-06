İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, İpek Yolu üzerinde bir grup genç bisikletli, akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

BİSİKLET ÜZERİNDE YATARAK YOL ALDILAR

Videolarda, gençlerin araçların arasında zikzaklar çizerek ilerlediği, bisiklet üzerinde yatarken yol aldığı ve trafiği tehlikeye soktukları anlar görülüyor. Özellikle yoğun trafikte yaptıkları bu tehlikeli hareketler, kazaya neden olma riski taşırken, çevredeki sürücüler de bu durumu tepkiyle izledi.