Gaziantep'te cinayet! Eşini öldürüp, oğlunu ve damadını ağır yaraladı

Gaziantep'te aile içi tartışmada kan atkı..
Dün akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde aile içi tartışma sonrası 46 yaşındaki Halil Özdemir, eline aldığı tüfekle 44 yaşındaki eşi Zeynep Özdemir, 15 yaşındaki oğlu İ.E. Özdemir ve 23 yaşındaki damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti.
Eşi hayatını kaybetti, oğlu ve damadı ağır yaralı
Olayda Zeynep Özdemir hayatını kaybederken, İ.E. Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.
"Psikolojim bozuk, pişmanım" diyen zanlı tutuklandı
Olay sonrası polise teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrolünün ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap verdi. Katil zanlısı Halil Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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