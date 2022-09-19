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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu

    Terörle mücadele kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgüt mensupları tutuklandı.
    • 19.09.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 09:55
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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu

    Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Bu kapsamda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

    2 şüpheli tespit edildi

    Operasyon kapsamında, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt üyelerinin yakalanması amaçlandı.

    Ekipler tarafından yapılan araştırmada, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu #1

    Adreslere operasyon düzenlendi

    Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalandı.

    Tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu #2

    Gaziantep te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu #3


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