Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu

Terörle mücadele kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgüt mensupları tutuklandı.

Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlattı.

2 şüpheli tespit edildi

Operasyon kapsamında, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt üyelerinin yakalanması amaçlandı.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Adreslere operasyon düzenlendi

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalandı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





