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- Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 2 tutuklu
- 19.09.2022 - 09:16
- Güncelleme : 19.09.2022 - 09:55
Güvenlik güçleri yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Bu kapsamda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ örgüt mensuplarına yönelik operasyon başlattı.
2 şüpheli tespit edildi
Operasyon kapsamında, silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt üyelerinin yakalanması amaçlandı.
Ekipler tarafından yapılan araştırmada, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Adreslere operasyon düzenlendi
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
DHA'nın aktarımına göre; şüpheliler, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ile yakalandı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.