Gaziantep'te doğum sonrası şişkinliği geçmedi, 20 santim kist çıkarıldı

Doğumunun ardından karın şişliği geçmeyip, kasık ağrısı yaşayan kadının sol yumurtalığından 20 santim büyüklüğünde kist çıkarıldı.

Gaziantep'te doğum yapan 35 yaşındaki Özden Özcan, doğum sonrası karın bölgesinde şişlik ve şiddetli kasık ağrısı yaşadı.

Bu şikayetle hastaneye başvuran Özcan'ın sol yumurtalığında muayene sırasında 20 santimlik kist tespit edildi.

İHA'ya yer alan bilgiye göre, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hasta acil ameliyata alındı.

"Ameliyatla ağrılarımdan kurtuldum"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Özden Özcan mutluluğunu, “Doğum yapamama rağmen karın şişkinliğim geçmedi. Sancılarım ve ağrılarım devam ediyordu. Doğum yapmış olduğum hastaneye gittiğimde doktorum muayene sonucunda 20 santim bir kist olduğunu söyledi. Ancak ameliyat konusunda tereddütlerim vardı. Ameliyatın ardından ağrılarımdan kurtuldum” ifadeleriyle anlattı.

"Patlamış halde 20 santimlik kist tespit ettik"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar da, başarılı geçen operasyon ile ilgili, “Hastamız şiddetli kasık sancısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurdu. Yapılan tahliller ve ultrason tetkiki sonucunda yumurtalıkta patlamış olan 20 santimlik kisti tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata alarak patlayan kisti ve karın içinde kist sıvısını boşalttık.





"Ameliyat 1,5 saat sürdü"

Kistin çıkarılmasının ardından hastamız rahatladı. Ameliyat yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hastamızı iki gün takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik” dedi.

"Yumurtalık kistleri korkulu rüya olmaması için yolda bir kez muayene gereklidir"

Kadınlara yıllık taramalarını yaptırmalarını öneren Op. Dr. Barış Ağar, “Yumurtalık kistleri kadınlarda her yaşta görülebilir. Bazı yumurtalık kistleri hastalarda acı, ağrı veya pelvik bölgede basınç gibi belirtiler oluştururken bazı hastalarda hiçbir belirti göstermez. Belirtiler kistin tipine göre değişebileceği gibi kistin boyutuna göre de farklılaşır. Yumurtalık kistlerinin kadınların korkulu rüyası olmaması için yılda bir kez jinekolog muayenesi gereklidir” ifadelerini kullandı.