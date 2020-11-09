Dolar
8.3911
-1.5048%
Euro
9.9842
-1.4042%
Altın
1961.81
0.4819%
Borsa
1191.96
0%
G. Altın
531.761
-0.5727%
Bitcoin
130140.63
-1.2227%
EXEN Coin
12.34
1.98%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası

    Gaziantep'te katıldıkları düğünde havaya ateş açan 2 kişiye 88 bin 490 lira cezası kesildi.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası

    Gaziantep'in merkez Karacaoğlan Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde havaya ateş açıldığı ihbarını alan polis, hemen adrese gitti.

    Davetlilerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler incelemeye alındı.

    2 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    Görüntülerden havaya ateş açan 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan ikili, gözaltına alındı.

    CEZA KESİLDİ

    Üzerlerinden tabanca çıkan şüphelilere, 'meskun mahalde silah ateşledikleri' için 44 bin 245'er lira para cezası uygulandı.

    Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

    Gaziantep te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası #1

    Gaziantep te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası #2

    Gaziantep te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası #3

    Gaziantep te düğünde havaya ateş açan 2 kişiye para cezası #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir