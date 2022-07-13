Sokak düğününde havaya ateş açarak çevredekileri tehlikeye atan şahıs, polis ekipleri tarafından anında yakalandı. Şahsın kaçmaya çalıştığı anlar, saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü, sokak düğününe katılan davetlilerden biri havaya defalarca ateş açtı.

Polis ekipleri, olaya anında müdahale ederek silahlı magandayı gözaltına aldı.

Olay anları kamerada

Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı.

Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te düğünde havaya ateş açtı, polis anında yakaladı VİDEO

