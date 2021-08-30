Gaziantep'te evinden "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı arkadaşında kaldığını söyledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde ‘hastaneye gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

MOBİL OYUNDAKİ ARKADAŞLARINDAN PARA İSTEDİ

Hülya'nın ailesi ise en son, PUBG Mobil olarak bilinen oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'Benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.

Kayıp kızını 3 gündür her yerde arayan baba Ali Sarılsu, olay gününü anlattı.

Gaziantep'te evden çıkan ve 3 gündür kayıp olan genç kız bulundu-Video

"KIZIMA SORDUM, 'HASTANEYE GİDİYORUM' DEDİ"

Baba Sarıslu, “O sabah gördüğümde ‘nereye gidiyorsun kızım' dedim, O da dedi ‘hastaneye gidiyorum.' Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim oda ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum” dedi.

HÜLYA'NIN ABLASI: "TEHDİT EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hülya'nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, “Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir ‘merak etmeyin' der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor” ifade etti.

"OYNADIĞI OYUN BAĞIMLILIK YAPMIŞTI"

Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti.

ACILI ANNE, KIZINDAN GÜZEL HABER BEKLİYOR

Anne Zeynep Sarılsu ise, kızı Hülya'nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor. Kızına ‘ne olursa olsun evine dön' diyerek çağrıda bulunan anne şimdi polislerden gelecek güzel haberi bekliyor.

ARKADAŞININ EVİNDE ÇIKTI

Hülya Sarılsu, çıkan kayıp haberlerinin ardından akşam saatlerinde ailesini aradı. Kızıyla telefonda görüştüğünü belirten anne Zeynep Sarılsu, kızının yaşadığı bunalımdan dolayı bir arkadaşının yanına gittiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kızını bulmanın mutluluğunu yaşayan anne Sarılsu, kendileriyle ilgilenen herkese teşekkür etti.