İHA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda silah, para ve uyuşturucu bulundu
Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
7 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Toplamda 282 bin TL para cezası kesildi
Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 TL idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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