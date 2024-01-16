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Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 kişi tutuklandı Gaziantep’te polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.