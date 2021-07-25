Gaziantep’te genç müteahhidin şüpheli ölümü

Yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren müteahhit, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Müteahhidin kalp krizi geçirmediği anlaşılınca, cinayet soruşturması başlatıldı.

11 Haziran günü Gaziantep’in Taşlıca Mahallesi’nde bulunan özel bir yüzme havuzuna inşaat firmasındaki çalışanları ile giden 31 yaşındaki müteahhit Recep Acar, havuzda bir süre yüzdü.

Acar’ın uzun süre suyun altında kalmasından şüphelenen çalışanlar havuza atladı.

Genç müteahhidi havuzdan baygın bir şekilde çıkaran çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

14 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Acar, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.

Yaşamını yitiren Acar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Acar’ın ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Van’a götürüldü.

KALP KRİZİ GEÇİRMEDİ, CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLADI

Havuzda kalp krizi geçirerek boğulduğu tahmin edilen Acar’ın hastanede kalp krizi geçirmediği belirlendi.

Acar’ın ölümünü şüpheli bulan savcılık, dosyayı Cinayet Büro Amirliğine sevk etti.

Acar’ın ölümüne ilişkin cinayet soruşturması başlatan polislerin araştırması sürüyor.