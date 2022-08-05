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- Gaziantep'te hastaneye dadanan hırsız personele ait cep telefonunu çaldı
Gaziantep'te hastaneye dadanan hırsız personele ait cep telefonunu çaldı
- 05.08.2022 - 10:16
Hırsızlar yer mekan zaman dinlemiyor.
Gaziantep'te bulunan bir hastaneye hırsız dadandı.
Şahinbey ilçesindeki hastaneye gelen bir şahıs, koridorda dolaştıktan bir süre sonra hasta kaydı yapan sağlık çalışanının cep telefonunu gözüne kestirdi.
10 bin liralık telefonu çaldı
Bir süre daha aynı katta dolaşan ve dikkat çekmemek için çabalayan hırsız, personelin lavaboya gitmesini fırsat bildi.
Kayıt masasına yanaşan şahıs, masanın üzerinde bulunan ve yaklaşık 10 bin lira değeri olan cep telefonunu çalarak bölgeden koşar adımlarla uzaklaştı.
O anlar anbean kaydedildi
Çalışma masasına gelen sağlık çalışanı telefonunun yerinde olmadığını görünce güvenlik kameralarını incelemek istedi.
İHA'nın aktarımına göre; Yaşanan hırsızlık olayının kameralara saniye saniye yansıdığını gören kişi, polise giderek şikayetçi oldu ve hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.