Haberler



3. Sayfa



Gaziantep'te iş yeri baskını! 20 TL yüzünden ortalık karıştı...

Gaziantep'te iş yeri baskını! 20 TL yüzünden ortalık karıştı... Sipariş ettiği beyranın fiyatının 20 TL fazla olduğunu öğrenen ve sinirlenen şahıs, arkadaşlarıyla birlikte baskın yaptı. Baskına gelen şahıs ve arkadaşları, iş yeri sahibi darbetti. O anlar bölgenin güvenlik kameralarına yansıdı.