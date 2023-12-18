Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen ve beyran sipariş eden bir kişi, 100 TL'lik beyrana 120 TL ödediğini söyleyerek olay çıkardı.
Bunun üzerine sipariş veren kişi telefonda iş yeri sahibiyle önce tartıştı daha sonra küfürleşti.
9 arkadaşıyla birlikte iş yeri bastı
Yaşanan küfürlü tartışma sonrası beyranı sipariş eden şahıs 9 arkadaşıyla birlikte iş yerini bastı. Silahların kullanıldığı olayda şans eseri kimse vurulmadı.
Silahla iş yerini bastıkları an güvenlik kamerasına yansıdı
Olay sırasında saldırganlar tarafından baba ve oğlu darp edildi. Saldırganlar kaçarken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Saldırganların yeri sahibini ve oğlunu darp ederek olay yerinden uzaklaştıkları, ardından silahlarla geri geldikleri anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Polis ekipleri kaçan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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