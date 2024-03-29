Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 67 bin TL değerinde ürüne el konuldu

İHA
Ekipler, yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kez operasyonun adresi Gaziantep oldu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik Şehitkâmil ilçesinde 1 şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde 1 şahsa ait iş yerinde operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan, 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.
İşlem başlatıldı
Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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