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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 67 bin TL değerinde ürüne el konuldu

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 67 bin TL değerinde ürüne el konuldu Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan 111 adet gümrük kaçağı ve çok sayıda teknolojik ürün ele geçirildi.