Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 milyon 67 bin TL değerinde ürüne el konuldu
İHA

Ekipler, yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kez operasyonun adresi Gaziantep oldu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik Şehitkâmil ilçesinde 1 şahsa ait araçta ve Şahinbey ilçesinde 1 şahsa ait iş yerinde operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 67 bin TL olan, 111 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 287 adet gümrük kaçağı elektronik aksesuar, 5 adet gümrük kaçağı kol saati, 7 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

İşlem başlatıldı

Ekiplerin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)