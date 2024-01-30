Gaziantep'te kadınların bıçaklı sopalı kavgası Şehitkamil ilçesinde iki grup arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada küfürler havada uçuştu. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup kadın arasında kavga çıktı.

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada küfürler havada uçuştu.

Kimse yaralanmadı

Bıçaklı ve sopalı kavgada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kadınlardan birinin elinde bıçak, birinin elinde ise sopa olması görüntülerde yer aldı. Bu esnada elinde sopa ve bıçak olan kadınlar etrafa saldırmaya başladı.

Polisler ve mahalle sakinleri, kadınları sakinleştirmeye çalıştı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken mahalle sakinleri, kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)