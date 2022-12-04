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    Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Hiranur kurtarılamadı

    Şahinbey ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki ikinci sınıf öğrencisine kamyonet çarptı. Minik kız, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
    • 04.12.2022 - 14:04
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    Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Hiranur kurtarılamadı

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı.

    Akkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, ikinci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hiranur Bayındır'a yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kaldı.

    Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Hiranur Bayındır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

    Küçük Hiranur’un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

    Sürücü gözaltında

    Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Gaziantep te kamyonetin çarptığı Hiranur kurtarılamadı #1

    Gaziantep te kamyonetin çarptığı Hiranur kurtarılamadı #2


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