Gaziantep'te sokak ortasında kan döküldü..
16 Şubat 2024 gecesi Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.
Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kan davası iddiası
Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin, kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.
Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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