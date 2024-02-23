Gaziantep'te kan davası cinayeti! 4 kişi tutuklandı Gaziantep'te Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi..

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DHA

Gaziantep'te sokak ortasında kan döküldü..

16 Şubat 2024 gecesi Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, halı fabrikasında çalışan 4 çocuk babası 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Olay sonrası vücuduna isabet eden 9 kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilgili 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan davası iddiası

Öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin, kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)