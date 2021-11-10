İki aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralanırken, can pazarının yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep Şehirgösteren Mahallesi Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi önünde, öğrenci taşıyan servis minibüsü, dönüş alacağı esnada önüne çıkan özel halk otobüsüne çarptı.

Süratli yol olan halk otobüsü, çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yattı.

14 YARALI

Otobüsün içinde fazla yolcunun olmaması facianın önüne geçerken servisteki öğrenciler ile şoför şok geçirdi. Kazada çoğunluğu öğrenci olan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yaralanan kişiler tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza anından görüntüler kamerada.

Gaziantep’te okul servisi ile özel halk otobüsü çarpıştı

ŞOFÖR HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yaşanan kaza sonrası şok geçiren servis şoförü, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ağlayan şoförü, yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

VELİLER SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen telaşlı öğrenci velileri de büyük şok yaşadı.

Veliler, gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı, çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren polis ekipleri, aileleri sakinleştirilmeye çalıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası görüntüler kameraya yansıdı.

Gaziantep’te okul servisi ile özel halk otobüsü çarpıştı