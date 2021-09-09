Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki Tofaş marka araç, aydınlatma direğine çarpınca kağıt gibi ikiye katlandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, öğle saatlerinde Kalyon Stadyumu ile adliye arasındaki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ömer A. (23) idaresindeki Tofaş Şahin marka otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile araç kağıt gibi ikiye katlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ömer A., çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

Kazayı yaralı olarak atlatan Ömer A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HURDAYA DÖNDÜ

Tedavi altına alınan Ömer A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan ikiye ayrılan Tofaş Şahin marka otomobil, adeta hurdaya döndü.

TOFAŞ İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Aynı marka araçların son günlerde artan kazaları da dikkatleri üzerine topladı.

Trafik güvenliği açısından sorgulanan Tofaş marka başka bir araç, 2 gün önce Gaziantep’te meydana gelen bir kazada 2’ye bölünmüştü.

İkiye bölünen Tofaş içerisindeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralanmıştı.

Gaziantep’te, kaza yapan Tofaş ikiye katlandı VİDEO

