Haberler



3. Sayfa



Gaziantep'te kendisini tabancayla vuran husumetlisini bıçakla öldürüldü

Gaziantep'te kendisini tabancayla vuran husumetlisini bıçakla öldürüldü Hasan M., kavgada kendisini tabanca ile yaralayan husumetlisi Ümit Hıyamlıoğlu'nu bıçaklayarak öldürürken hastaneye kaldırıldı.