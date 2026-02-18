Gaziantep'te kuyumcuyu soyan şahıslar altınlarla birlikte yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde altın hırsızlarına polis müdahalesi...

Bir kuyumcuya giren maskeli ve silahlı İ.P., İ.P.Ç. ve E.Y.Ç., kuyumcuyu biber gazı ile etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 1 kilo altını çalarak kaçtı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kuyumcuda inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUNCULAR YAKALANDI

Geniş çaplı çalışmaların ardından soygunculardan İ.P. ve İ.P.Ç. olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Altınlarla kayıplara karışan E.Y.Ç. isimli diğer soyguncu da daha sonra yakalandı.

ALTINLAR TESLİM EDİLDİ

Yakalanan 3 soyguncu hakkında yasal işlem başlatılırken çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.