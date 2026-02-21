5 ilde uyuşturucu operasyonu: 346 gözaltı

Vatandaşları zehirleyen uyuşturucu tacirlerine geçit yok...

Buna yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ise hız kesmeden devam ediyor...

5 İLDE 93 ADRESE OPERASYON

Bu kapsamda son olarak Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik narkotik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar; 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği ile birlikte 93 adrese yönelik düzenlendi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDILAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi.

Suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Düzenlenen operasyonlarda; 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kg çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.