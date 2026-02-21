Orta Doğu'ya yığınak yapan ABD ordusu, eş zamanlı olarak Katar'daki üslerini tahliye etti

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ikinci turunda olumlu sonuç çıkarken, yaşanan gelişmeler de yakın takip ediliyor.

Bu kapsamda ABD’nin Avrupa ve Orta Doğu’daki üslerine yoğun askeri sevkiyatı dikkat çeken seviyelere ulaştı.

ABD, ORTA DOĞU'YA SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERDİ

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

ABD BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Olası bir askeri müdahalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken New York Times (NYT) gazetesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu iddia gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırıldı.

KATAR'DAKİ ASKERİ ÜS TAHLİYE EDİLİYOR

Yetkililer, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd üssünden yüzlerce askerin tahliye edildiğini aktardı.

Yetkililer ayrıca ABD donanmasının 5. Filosu'nun konuşlandığı Bahreyn'deki üslerden de tahliyeler yapıldığını belirtti.

ORTA DOĞU'DAKİ OPERASYONLAR BU ÜS ÜZERİNDEN YÖNETİLİYOR

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

AFRİKA'DAKİ ADIMLAR DA BU ÜSSE BAĞLI

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor.

Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

10 BİNDEN FAZLA AMERİKAN ASKERİ BULUNUYOR

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

El-Udeyd üssünde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.

BÖLGEYE GÖNDERİKEN UÇAK GEMİLERİ

USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford uçak gemileri 120'den fazla savaş uçağını taşıyor.

ABD EUCOM ve CENTCOM'un ise 200'den fazla jet ve yaklaşık 108 tanker uçağa ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor.

TRUMP 10 GÜN SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'la ilgili sürecin nereye evrileceğini 10 gün içinde görebileceklerini kaydetmişti.

ABD Başkanı, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." ifadesini kullanmıştı.