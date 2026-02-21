İngiltere’de Prens Andrew'ın taht sırasından çıkarılması gündemde

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle ünvanlarını kaybeden Prens Andrew'ın taht varisliğinden de çıkarılması planlanıyor.

İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin haberine göre, söz konusu adımın, yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından gündeme alınması planlanıyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Andrew’un tahta çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

PARLAMENTO VE 14 ÜLKENİN ONAYI GEREKECEK

Olası bir değişiklik için İngiltere Parlamentosu’nun Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nda kabul edilecek bir yasa çıkarılması ve Charles III’ün onayı gerekiyor.

Ayrıca Kral’ın devlet başkanı olduğu aralarında Canada, Australia, Jamaica ve New Zealand’ın da bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği de zorunlu görülüyor.

SİYASİ CEPHEDE FARKLI GÖRÜŞLER

Hükümetin olası girişimi, Liberal Democrats ve Scottish National Party (SNP) dahil bazı milletvekillerinin düzenlemeye destek sinyali vermesinin ardından gündeme geldi.

İktidardaki Labour Party içinden bazı isimler ise Andrew’un tahta çıkma ihtimalinin son derece düşük olduğunu savunarak, böyle bir değişikliğin gerekli olmayabileceğini dile getirdi.

Kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Mountbatten-Windsor, yaklaşık 11 saatlik işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

VERASET YASASINDA SON DEĞİŞİKLİK 2013'TE

Taht veraset sırası en son 2013 yılında yapılan düzenlemeyle değiştirilmişti. Bu değişiklikle Katolik biriyle evlenen kişilerin veraset hakkını kaybetmesine yol açan uygulama kaldırılmıştı.

Veraset sırasından Parlamento kararıyla çıkarılan son isim ise 1936’da tahttan feragat eden Edward VIII ve soyundan gelenler olmuştu.

EPSTEIN BAĞLANTILARI SONRASI ÜNVANLARINI KAYBETTİ

Epstein mağdurlarından Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Andrew ile ilişkiye zorlandığını iddia etmiş, Andrew ise suçlamaları reddetmişti.

Tartışmaların ardından York Dükü dahil tüm askeri ve onursal ünvanlarından feragat eden Andrew’un, artan kamuoyu baskısı ve yeni belgelerin yayımlanmasının ardından “Prens” ünvanı da elinden alınmıştı. Buna karşın veraset sırasındaki yeri değişmemişti.

KRALİYET MÜLKLERİ VE KAMUOYU TEPKİSİ

Andrew’un uzun yıllardır ikamet ettiği Royal Lodge malikanesini düşük bedelle kiralaması ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Kraliyet gelirleri ve kişisel masrafların kamu kaynaklarıyla karşılandığı yönündeki eleştiriler parlamentoya da taşınmıştı.

Baskıların artması üzerine Windsor Kalesi’ndeki konutunu boşaltan Andrew, Kral Charles’ın şahsi mülkü olan Sandringham arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

Eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile bağlantılarının gündeme gelmesi sonrası bazı vakıflarla ilişkisi kesilmiş, adını taşıyan yardım kuruluşu ise faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.