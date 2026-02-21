Meteoroloji'den beklenen uyarı: Soğuk hava dalgası ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar nispeten yüksek seyrediyor.

Güney kıyılarda sıcaklıklar 15-20 derece bandına ulaşırken, iç kesimlerde 8-14 derece, yüksek rakımlarda ise daha düşük değerler hakim.

Batıda yerel yağışların etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Bugün ülke genelinde ılıman bir hava hakim olacak.

Özellikle güney ve batı kıyılarda sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 8-15 derece sıcaklıklar görülecek.

Batı ve güney bölgelerde güneşli-parçalı bulutlu hava baskınken, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve bazı iç kesimlerde yerel yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Günün ilerleyen saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak yağışlar başlayacak.

İSTANBUL YAĞMURA DOYACAK

Pazar günü, havanın biraz daha serinlemesi ve yağışlı havanın batıdan doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Karadeniz'in iç bölgelerinde yağmur, özellikle İstanbul, Tekirdağ ve Edirne ve çevre illerde sağanak yağış bekleniyor.

Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülüyor.

Birçok ilde sıcaklıklar 5-12 derece arasında seyredecek, iç ve doğu bölgelerde ise 0-8 derece civarında olacak.

Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de kar yoğun şekilde yağacak.

BİRÇOK BÖLGEDE KAR DEVAM EDİYOR

Pazartesi günü soğuk hava kütlesi etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Yağışlı hava doğuya doğru ilerlerken, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışının devam edeceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde yağışın azalacağı ancak bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 0-10 derece arasında; kıyılarda 8-14 derece, iç ve doğuda -2 ile 7 derece civarı seyredeceği değerlendiriliyor.

KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü yağışların doğu kesimlere kayması, batı ve güneyde havanın açılması bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de parçalı bulutlu ve daha ılıman, İç Anadolu ve Karadeniz'de 4-12 derece civarında ve Doğu Anadolu'da 0-8 derece bandında sıcaklıklar öngörülüyor.

Yer yer hafif kar yağışının Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde süreceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Çarşamba günü genel olarak daha stabil bir hava bekleniyor.

Batı ve güney kesimlerde bulutlu, doğu ve kuzeydoğuda bulutlu ve yerel hafif kar yağışlı geçişler öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 12-18 dereceye yükseleceği, doğuda ise 2-10 civarında kalacağı tahmin ediliyor.

