Gaziantep'te otoyolda çarpışan 3 tır yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde feci bir kaz meydana geldi.

İddiaya göre, plakaları ve sürücülere öğrenemeyen mısır, un vs gübre yüklü 3 tırın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırlara müdahale ederek Alevileri söndürdü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Olayda ölü ya da yaralı olmazken tırlarda maddi hasar meydana geldi.

Yangın ve kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.