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    Gaziantep'te sahte altın üreticilerine operasyon

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • İHA
    • 30.11.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 19:19
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    Gaziantep'te sahte altın üreticilerine operasyon

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Düşük milyemli altını piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    PİYASAYA SÜREMEDEN YAKAYI ELE VERDİLER

    Operasyonlar sonucu 51 adet cumhuriyet altını, 14 adet yarım altın, 1 adet reşat altını, 1 adet altın eritme ocağı, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep'te sahte altın üreticilerine operasyon VİDEO

    Gaziantep te sahte altın üreticilerine operasyon #1

    Gaziantep te sahte altın üreticilerine operasyon #2

    Gaziantep te sahte altın üreticilerine operasyon #3

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