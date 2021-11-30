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Gaziantep'te sahte altın üreticilerine operasyon
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- İHA
- 30.11.2021 - 18:46
- Güncelleme : 30.11.2021 - 19:19
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin illerinde sahte altın üretimi yapanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düşük milyemli altını piyasaya sürmeye çalışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
PİYASAYA SÜREMEDEN YAKAYI ELE VERDİLER
Operasyonlar sonucu 51 adet cumhuriyet altını, 14 adet yarım altın, 1 adet reşat altını, 1 adet altın eritme ocağı, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 75 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te sahte altın üreticilerine operasyon VİDEO