Gaziantep'te şarampole yuvarlanan tanker sürücüsü can verdi

DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Şarampole yuvarlandı
Nurdağı yönüne giden İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı
Araçta sıkışan Erdem, itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak İsmail Erdem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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