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    Gaziantep'te seri kapkaççı kamerada

    Motosikletiyle çeşitli tarihlerde cep telefonu ve ziynet eşyaları çalan seri kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 08:31
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    Gaziantep'te seri kapkaççı kamerada

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve motosikletle yapılan 7 ayrı seri kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

    Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelenirken, bir şüpheli tespit edildi.

    KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

    Seri kapkaççının cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldığı o anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

    Gaziantep'te motosikletçi kapkaççı yakalandı VİDEO

    Gaziantep te seri kapkaççı kamerada #1

    Gaziantep te seri kapkaççı kamerada #2

    Gaziantep te seri kapkaççı kamerada #3

    Gaziantep te seri kapkaççı kamerada #4

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