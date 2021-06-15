Gaziantep'te seri kapkaççı kamerada

Motosikletiyle çeşitli tarihlerde cep telefonu ve ziynet eşyaları çalan seri kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve motosikletle yapılan 7 ayrı seri kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelenirken, bir şüpheli tespit edildi.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Seri kapkaççının cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldığı o anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Gaziantep'te motosikletçi kapkaççı yakalandı VİDEO