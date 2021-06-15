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- Gaziantep'te seri kapkaççı kamerada
Gaziantep'te seri kapkaççı kamerada
Motosikletiyle çeşitli tarihlerde cep telefonu ve ziynet eşyaları çalan seri kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
- İHA
- 15.06.2021 - 07:58
- Güncelleme : 15.06.2021 - 08:31
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen ve motosikletle yapılan 7 ayrı seri kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameraları incelenirken, bir şüpheli tespit edildi.
KAPKAÇ ANLARI KAMERADA
Seri kapkaççının cep telefonu ve ziynet eşyalarını çaldığı o anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Ekiplerin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.
Gaziantep'te motosikletçi kapkaççı yakalandı VİDEO