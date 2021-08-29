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    Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada

    Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopalarında kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 03:36
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 04:42
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    Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada

    Gaziantep'in Nizip İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışma esnasında bir kişi elinde bulunan sopayla karşı tarafa saldırdı.

    SİLAHINI ATEŞLEDİ

    Sopalı saldırı sonrası büyüyen kavgada bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada VİDEO

    POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

    Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafları güçlükle ayırdı.

    Kavgada yaralanan bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada #1

    Gaziantep’te silahlı kavga anları kamerada #2

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