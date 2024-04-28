Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sezonu kapattı 2-1'lik skorla kazanılan Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlık geçiren milli futbolcu İsmail Yüksek, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak. Böylelikle orta saha oyuncusu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve ezeli rakibini 2-1'lik skorla yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir üç puanın sahibi oldu.

Bu müsabakada ise sarı-lacivertlilere kötü bir haber geldi. Mücadeleye 11'de başlayan İsmail Yüksek, maçın 15. dakikasında sakatlık yaşadı.

Sedyeyle kenara geldi

Taç çizgisinde verdiği pas sonrası yerde kalan Yüksek, iki dakika sonra orta sahada kendini yere bıraktı.

Hakem Volkan Bayarslan, sağlık ekibini sahaya davet ederken İsmail Yüksek sedyeyle kenara geldi.

Kural gereği zorunlu değişiklikler yapıldı

25 yaşındaki futbolcunun yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu.

Yabancı kuralı gereği sahada 2 yerli oyuncusu kalan sarı-lacivertlilerde, zorunlu olarak 19. dakikada Rodrigo Becao - Çağlar Söyüncü değişikliği yapıldı.

Sezonu kapattı

Bu karşılaşmanın ardından ise İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.

Sports Digitale'nin aktardığı bilgiye göre İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncu sezonu kapattı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol attı, 6 da asist yaptı.