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    Gaziantep'te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti

    Banyodaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 yaşındaki 3 çocuk annesi Remziye Şahba, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 18:12
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    Gaziantep'te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti

    Gece saatlerinde Gaziantep'teki Mevlana Mahallesi'nde eşi işe giden 24 yaşındaki Remziye Şahba, duş almak için banyodaki sobayı yaktı ve içeri girdi.

    Şahba'nın çocukları banyodaki annelerinden haber alamayınca üst katta yaşayan dedelerine haber verdi.

    Kapıyı kırarak banyoya giren Şerif Avcı, kızını yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    GAZDAN ZEHİRLENDİĞİ BELİRLENDİ

    İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

    CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

    Remziye Şahba’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti #1

    Gaziantep te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti #2

    Gaziantep te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti #3

    Gaziantep te sobadan zehirlenen 3 çocuk annesi vefat etti #4

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