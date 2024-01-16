İHA
Gaziantep'te, görenlerin yüreğini ağzına getirecek bir olay yaşandı.
İki genç, tramvay hareket halindeyken arkasına tutunarak yolculuk etti.
Çocuklar, hem kendi hem de diğer yolcuların canını hiçe saydı.
Tehlike saçtılar
Tehlike dolu anlar herkesi şaşkına çevirirken gençler, umursamadan yola devam etti.
O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
Bazı kullanıcılar ailelerin daha sorumluluk sahibi olması gerektiğini savunurken bazılarıysa yetkililerin bu tür olaylara karşı önlem almaları gerektiğini belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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