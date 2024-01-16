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Gaziantep'te tehlikeli anlar: Gençler tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı

Gaziantep'te tehlikeli anlar: Gençler tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptı Hareket halindeki tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan iki genç canlarını adeta hiçe saydı. Hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan gençlerin o anları anbean kameraya yansıdı.