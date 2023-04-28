Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 kilo bonzai ele geçirildi Jandarmanın düzenlediği operasyonda 33 kilo bonzai ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, takibe aldığı şebekeye dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

33 kilo bonzai bulundu

Yapılan baskınlarda; 33 kilo bonzai, 6 cep telefonu,1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.