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- Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığı meydan kavgasına döndü
Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığı meydan kavgasına döndü
- 27.06.2022 - 09:47
- Güncelleme : 27.06.2022 - 10:57
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde, dün gece saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında ‘yol verme’ anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı.
Araçlarını yol ortasında durduran sürücülerin tartışması, bir süre sonra meydan kavgasına döndü.
Hamile kadın bayıldı
Sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla kavga daha da alevlenirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavga sırasında sürücülerden birinin hamile eşi de bayıldı.
Bu bile ikili arasındaki kavgayı dindirmedi.
Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığı meydan kavgasına döndü VİDEO
Tepki çektiler
İHA’nın haberine göre çevredeki vatandaşlar bir yandan hamile kadınla ilgilenirken, diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalıştı.
Diğer aracın camı da aşağıya inerken taraflar, tepkilerin ardından çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.