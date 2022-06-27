Yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma büyüdü, kavgaya döndü. Hamile bir kadının bayıldığı, araçların camlarının kırıldığı kavga kameraya yansıdı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi’nde, dün gece saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında ‘yol verme’ anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı.

Araçlarını yol ortasında durduran sürücülerin tartışması, bir süre sonra meydan kavgasına döndü.

Hamile kadın bayıldı

Sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla kavga daha da alevlenirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga sırasında sürücülerden birinin hamile eşi de bayıldı.

Bu bile ikili arasındaki kavgayı dindirmedi.

Gaziantep’te yol verme anlaşmazlığı meydan kavgasına döndü VİDEO



Tepki çektiler

İHA’nın haberine göre çevredeki vatandaşlar bir yandan hamile kadınla ilgilenirken, diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalıştı.

Diğer aracın camı da aşağıya inerken taraflar, tepkilerin ardından çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşti.