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    Gaziantep'teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu

    Şahinbey ilçesinde çöp kutusunun yanında bebek bulan mahalleli, polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, bebeğin bir haftalık olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
    • 12.09.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 11:28
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    Gaziantep'teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sabah erken saatlerde çöp atmak isteyen vatandaşlar, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

    Mahalleli, çöplerin arasında poşete sarılmış bir bebek olduğunu gördü.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Bebeğin öldüğü belirlendi

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi.

    Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı.

    Gaziantep teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu #1

    Gece saatlerinde çöpe bırakıldı

    Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

    Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adli tıp raporu bekleniyor

    Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

    Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan şahıs yada şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Gaziantep teki çöpte erkek bebek cesedi bulundu #2


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