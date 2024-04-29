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Norveç Ligi'ne yeni yükselen KFUM Oslo takımı, sosyal medyaya damgasını vurdu.
Bu sezon Elit Lig'e yükselen takımın kendi evindeki maçlar dikkat çekiyor. Çünkü stadın içerisinde soyunma odası yok.
Stat dışına yapılan soyunma odası yüzünden futbolcular, seremoni için yaya geçidinden geçerek stada ulaşıyor.
Sorunu nasıl çözecekler merak ediliyor
Bu da yerel halkın ve sosyal medyanın dikkatini çekiyor.
Binlerce kez paylaşılan videoya yüzlerce yorum gelirken, Oslo takımının bu sorunu nasıl çözeceği de merak konusu oldu.
Öte yandan KFUM Oslo, Brann'ı ağırladığı maçtan 1 puanla ayrıldı.
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