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    Gaziantep'teki kazayla ilgili savcılıktan açıklama

    Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.
    • 23.08.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:51
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    Gaziantep'teki kazayla ilgili savcılıktan açıklama

    Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalar, Türkiye'nin gündeminde...

    Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde otomobil, 3 gün önce, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.

    Kaza ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı ekibi de bölgeden geçerken yardım için kaza yerinde durdu.

    Otobüs kaymaya başladı

    İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında olduğu kişilerin yardım çalışmaları sırasında, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatarak kaymaya başladı.

    Ekipler gazetecilere çarptı

    Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulansla kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

    Gaziantep teki kazayla ilgili savcılıktan açıklama #1

    16 kişi hayatını kaybetti

    Kazada sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Umut Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ile Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

    Otobüs şoförü tutuklandı

    Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada; hız limiti saatte 130 kilometre olarak tespit edilen ve kaza yerinde 307 metre fren izine rastlanılan otobüsün gözaltına alınan ve 20-30 metre kala kazayı fark ettiğini öne süren şoförü Abdülkadir Memiş tutuklandı.

    Gaziantep teki kazayla ilgili savcılıktan açıklama #2

    Başsavcılıktan açıklama

    Kazaya yola dökülen yağ veya su birikintisinin neden olduğuna yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

    Açıklamada, kaza sonrası 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

    "Gaziantep Nizip E90 Otoyolu 20'nci kilometresi mevkiinde Şanlıurfa istikameti Kocatepe Köprü meydana gelen kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca derhal soruşturma başlatılarak adli tahkikatı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

    Trafik kazasının meydana gelmesinde, ilk tespitlere göre olması gereken hız limitlerini aştığı ve kusurlu bulunduğu tespit edilen 33 SR 157 plaka sayılı otobüs şoförü A.M. hakkında tedavisi sonrası gözaltı kararı verilerek, 21.08.2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'mızda hazır edilen şüphelinin Nizip Sulh Ceza Hakimliği'nin sayılı kararı ile tutuklanmasına karar 21.08.2022 tarih ve 2022/466 Sorgu verilmiştir.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmekte olup, ikinci trafik kazası öncesinde yol üzerinde yağ veya su birikintisi olduğuna ve kazanın meydana geldiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

    Gaziantep teki kazayla ilgili savcılıktan açıklama #3


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